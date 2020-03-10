دوري أبطال أوروبا: فيروس كورونا يحرم المشجعين من حضور مباراة برشلونة-نابولي

ليونيل ميسي خلال فوز برشلونة على إيبار بالدوري الإسباني. 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أعلن ناديا برشلونة ونابولي الثلاثاء أن المباراة المقررة بينهما الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستجري بدون جمهور، في خطوة احترازية على خلفية تفشي فيروس كورونا. وكانت شرطة باريس قررت الاثنين إجراء المواجهة بين باريس سان جرمان وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني من دون جمهور أيضا.

إعلان اقرأ المزيد

ستقام المباراة بين ناديي برشلونة ونابولي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس خلف أبواب مغلقة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأشار النادي الكاتالوني على حسابه عبر تويتر إلى أن المباراة "ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو"، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.

وكان متحدث باسم برشلونة أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن المواجهة ستقام بدون مشجعين.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، إذ سيلعب بلنسية على أرضه مع أتلانتا الثلاثاء بدون جماهير وهو ما حدث مع مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند الأربعاء.

فرانس 24/أ ف ب