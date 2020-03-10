دوري الأبطال: لايبزيغ الى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه على حساب توتنهام الوصيف

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لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب)

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 3-صفر الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي إميل فورسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة (87).

وكان لايبزيغ فاز 1-صفر ذهابا في لندن.

وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيغ الذي تأسس عام 2009، في المسابقة القارية بعد الأولى الموسم قبل الماضي عندما خرج من دور المجموعات بحلوله ثالثا في المجموعة السابعة وأكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وبلغ ربع النهائي بها قبل أن يخرج على يد مرسيليا الفرنسي.

في المقابل، فشل توتنهام في تكرار إنجاز الموسم الماضي في نصف نهائي المسابقة القارية العريقة عندما حقق المعجزة بقلب الطاولة على أياكس أمستردام الهولندي محولا تخلفه صفر-1 ذهابا في لندن وصفر-2 في الشوط الأول إيابا، إلى فوز 3-2 بفضل هاتريك مهاجمه الدولي البرازيلي لوكاس مورا سجله في الشوط الثاني.

وخاض توتنهام المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة أبرزها قائده الدولي هاري كاين والجناح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والوافد الجديد الهولندي ستيفن بيرغفيين والفرنسي موسى سيسوكو.

ودفع مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو بالثنائي ديلي آلي ومورا أساسيين في خط الهجوم.

في المقابل، خاض لايبزيغ المباراة بتشكيلته الكاملة تقدمها تيمو فيرنر الذي صنع الهدف الأول لسابيتسر.

وكان لايبزيغ الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بإمكانه هز شباك ضيوفه أكثر من مرتين، قبل أن يتحسن أداء الضيوف نسبيا في الشوط الثاني دون جدوى حيث هددوا مرمى اصحاب الأرض مرتين فقط.

- حضور جماهيري رغم فيروس كورونا المستجد -

وأقيمت المباراة بحضور 42176 متفرجا على الرغم من دعوات وزير الصحة الألماني ينز سباهن الى إلغاء "جميع الأحداث التي تشمل أكثر من 1000 شخص، حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي دفع الاتحاد الالماني اليوم الى اقامة مباريات البوندسليغا خلف أبواب موصدة.

وأعلنت ألمانيا مساء الإثنين تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس، علما بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 1112 على الأقل.

ومنح القائد الدولي النمسوي سابيتسر التقدم للايبزيغ في الدقيقة العاشرة عندما تلقى كرة من فيرنر خارج المنطقة سددها بقوة بيمناه أسكنها على يمين الحارس الفرنسي هوغو لوريس الذي حاول إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وعانقت الشباك.

وأضاف سابيتسر الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الإسباني أنخيلينيو المعار من مانشستر سيتي الإنكليزي، فشل لوريس مرة أخرى في إبعادها بيمناه وعانقت شباكه (21).

وكاد فيرنر يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية داخل المنطقة ارتدت من لويس وشتتها المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد (28).

وكانت أول وأخطر فرصة لتوتنهام في الدقيقة 41 من تسديدة قوية للدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو تصدى لها الحارس المجري بيتر غولاتشي قبل ان يشتتها الدفاع (41).

وأهدر آلي فرصة تقليص الفارق عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مورا المتوغل من الجهة اليسرى، فلعبها بيمناه بين يدي الحارس غولاتشي (74).

وعمق فورسبرغ، بديل سابيتسر، جراح النادي اللندني عندما سجل الهدف الثالث بعد ثوان قليلة من دخوله ومن أول لمسة عندما استغل كرة سددها البديل الأخر الأميركي تايلر آدامس من مسافة قريبة تصدى لها راين سيسينيون، فتهيأت أمام السويدي الذي سددها بيمناه داخل المرمى (87).

وجرب البرتغالي غيدسون فرنانديش، بديل لو سيلسو، حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها غولاتشي (90+5).

© 2020 AFP