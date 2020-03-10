طالبان برهنت قدرتها على التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان (جنرال أميركي)

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واشنطن (أ ف ب)

أكد مسؤول عسكري أميركي رفيع الثلاثاء أن طالبان برهنت قدرتها على التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أميركي "محدود"، وذلك خلال جلسة مساءلة في الكونغرس حول أحد أبرز التزامات الحركة في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية التي تشمل أفغانستان، خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب الأميركي حول الأوضاع الميدانية بعد توقيع الاتفاق مع طالبان في 29 شباط/فبراير في العاصمة القطرية الدوحة.

وينص الاتفاق على التزام المتمردين مقاتلة الجماعات الجهادية المتواجدة في البلاد كما خوض محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وقال الجنرال ماكينزي "شهدنا في الأشهر الأخيرة، في غرب أفغانستان، احتواء طالبان تنظيم الدولة الإسلامية وسحقه ميدانيا في ولاية ننغرهار وقد فعلوا ذلك بفاعلية كبيرة".

وأضاف "كان هناك دعم محدود جدا من جانبنا"، كاشفا للمرة الأولى حصول تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقال الجنرال الأميركي "لقد برهنوا قدرتهم على ذلك. كان الأمر دمويا لكنهم فعلوها، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على الميدان في ولاية ننغرهار".

لكن ماكينزي كان "أقل تفاؤلا" في ما يتعلّق بوجود إرادة لدى طالبان لمقاتلة تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي أعدت لها بدعم من الحركة.

وقال ماكينزي "إنه أمر يتعيّن عليهم أن يبرهنوه، لم يبرهنوه بعد".

وكرر ماكينزي موقفه أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان في غضون 14 شهرا يتوقّف على وفاء طالبان بالتزاماتها الأمنية.

وقال "ليس علينا أن نثق بهم، ليس علينا أن نحبهم، ليس علينا أن نصدّق ما يقولون. علينا أن نراقب ما يفعلون"، مؤكدا أن "الجيش الأميركي لم يعد حتى الآن أي خطة عسكرية" للانسحاب من أفغانستان.

وبدأت القوات الأميركية الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان. وينص الاتفاق على خفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان من 12 أو 13 ألف جندي إلى 8,600 بحلول أواسط تموز/يوليو.

© 2020 AFP