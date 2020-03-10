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فيروس كورونا: ماكرون يطمئن الفرنسيين مؤكدا أن السلطات "منظمة" لمواجهة الأزمة

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ماكرون خلال زيارة لدار مسنّين في إحدى ضواحي باريس، 6 مارس/آذار 2020.
ماكرون خلال زيارة لدار مسنّين في إحدى ضواحي باريس، 6 مارس/آذار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس إن بلاده لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا المستجد، داعيا الفرنسيين إلى تجنب الذعر. 

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس من أن بلاده لا تزال "في بداية" تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أدى لحد الآن إلى 25 حالة وفاة وأكثر من 1400 إصابة في البلاد.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى تجنب الذعر، مشددا على أن السلطات "منظمة" لمواجهة الأزمة.

فرانس24/أ ف ب

 

 

 

 

 

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