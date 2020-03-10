قبرص تغلق مدارس العاصمة والمستشفى الحكومي الرئيسي بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

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نيقوسيا (أ ف ب)

أمرت السلطات القبرصية الثلاثاء بإغلاق المدارس والمستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة نيقوسيا لمدة يومين وحظر التجمّعات بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في الجزيرة المتوسطية.

وأحد المصابَين كبير جراحي القلب في المستشفى الحكومي في نيقوسيا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة القبرصية التي أوضحت أن الطبيب قبرصي يبلغ 64 عاما أصيب بالمرض أثناء سفره إلى المملكة المتحدة ومارس نشاطه في المستشفى لعدة أيام بعد عودته.

وأعلن المستشفى الحكومي في بيان "إلغاء جميع المواعيد المقررة وإدخال (المرضى) وكل العمليات الجراحية لمدة 48 ساعة سيتم خلالها إعادة تقييم الموقف"، لافتا الى ان "عمليات تطهير الأماكن المستخدمة (من قبل الجراح) بدأت بالفعل".

ودعا وزير الصحة كونستانتينوس يوانو كل من كان على اختلاط مع الجراح الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين وقال عبر إذاعة "راديو بوليتيس" أن 152 مريضًا وموظفاً في المستشفى يخضعون لفحوص لمعرفة إن كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

والمريض الثاني قبرصي في الخامسة والعشرين من العمر عاد من ميلانو في شمال إيطاليا، المركز الثاني للوباء بعد الصين.

وأعلنت السلطات القبرصية إغلاق المدارس في نيقوسيا.

وقبرص مقسمة إلى شطرين منذ الاجتياح التركي لها سنة 1974 رداً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.

وجمهورية قبرص معترف بها من المجتمع الدولي وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.

أما "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة ذاتيا، فلا تحظى سوى باعتراف تركيا.

وأعلنت جامعة قبرص الرسمية تعليق الدروس لمدة 14 يوما.

من جانبها أعلنت سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية" الثلاثاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سائحة ألمانية في الخامسة والستين من العمر.

وأعلن يوانو إغلاق أربعة معابر من أصل ثمانية تربط بين شطري الجزيرة حتى 18 آذار/مارس.

كما أعلن حظر "كل التجمعات الحاشدة والحفلات الموسيقية والتظاهرات في الأماكن العامة بما في ذلك مباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات".

وأوضح الوزير أن الحد الأقصى المسموح به في التجمّعات داخل أماكن مغلقة هو 75 شخصا.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر 2019 سجّلت 114,151 إصابة به في 105 بلدان ومناطق، و4,012 حالة وفاة وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الثلاثاء الساعة 9,00 ت غ.

© 2020 AFP