كلوب يرى ان الأبواب الموصدة ليست الحل الأمثل لمواجهة كورونا كرويا

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ليفربول (أ ف ب)

رأى الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، ان إقامة مباريات كرة القدم خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين قد لا يكون الحل الأمثل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عشية استضافته أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول أتلتيكو الأربعاء على ملعبه أنفيلد الذي يتسع لنحو 54 ألف متفرج، يتوقع ان تبلغ حصة الفريق الإسباني نحو ثلاثة آلاف منهم. وفي حين لم تتخذ السلطات الإنكليزية بعد أي إجراءات بشأن مباريات كرة القدم المقامة على أرضها، أعلنت إسبانيا الثلاثاء ان المرحلتين المقبلتين من الليغا ستقامان من دون جمهور، وسط إجراءات مشابهة في ألمانيا وفرنسا، وإيقاف كامل للنشاطات الرياضية في إيطاليا حتى الشهر المقبل.

وقال كلوب الذي خسر فريقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف "بعض الأمور أكثر أهمية من كرة القدم، نحن ندرك ذلك في اللحظة الراهنة".

أضاف "لا أعرف الى أي حد يمكن ان يساعد ذلك (منع الجمهور) في مباريات كرة القدم. المشكلة مع مباريات كرة القدم، انه اذا لم تكن متواجدا في الملعب، تتواجد في غرف مغلقة لمتابعة المباراة، وربما مع أشخاص آخرين. لست واثقا ما هو الحل الأمثل في هذه الحالة".

ويدافع ليفربول هذا الموسم عن لقبه دوري الأبطال، ويبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما. لكن في ظل اتجاه العديد من الاتحادات في أوروبا وغيرها من مناطق العالم لإقامة مباريات دون جمهور، قد يجد الفريق الأحمر نفسه محروما من مشجعيه بحال مضت السلطات الإنكليزية في منحى مماثل.

لكن المدرب الألماني شدد على ان فريقه الذي يتصدر ترتيب دوري بلاده بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي (له مباراة مؤجلة)، سيحترم أي قرار قد تتخذه السلطات في إنكلترا، موضحا "أيا يكن القرار سنحترمه لأن لكل منا عائلة. أهل، أطفال، أصدقاء، ونريدهم أن يكونوا بصحة جيدة، ولذلك بالتأكيد سنحترم القرار".

وعلى صعيد المواجهة ضد أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، رأى كلوب ان ليفربول يحتاج الى مباغتة دفاعه الصلب من أجل التفوق.

وأوضح "اذا لعبت بطريقة متوقعة، أتلتيكو قادر ان يدافع في مواجهتك لفترة ستة أشهر من دون راحة"، مشددا في الوقت عينه على ان وسائل اختراق هذا الدفاع قائمة "وعلينا ان نعثر عليها مساء الغد".

وتابع "يمكننا ان نظهر اننا تعلمنا من المباراة الأولى، مع احترامنا في الوقت عينه لاحتمال انه من الممكن ألا نتأهل الى الدور المقبل. اذا كنت خائفا من النزول الى أرض الملعب، لا يمكنك ان تلعب بحرية، وعلينا ان نلعب بحرية، مع إدراكنا بأنهم قادرون على الدفاع بشكل جيد جدا".

ويتوقع ان يستعيد كلوب غدا الى صفوفه، قائد الفريق لاعب خط الوسط جوردان هندرسون والظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون، بينما يتواصل غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بسبب الإصابة.

© 2020 AFP