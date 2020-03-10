وزيرة منتدبة بوزارة الصحة البريطانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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لندن (أ ف ب)

أعلنت نادين دوريس، النائبة المحافظة في مجلس العموم البريطاني والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة أنّها خضعت لفحص مخبري أكّد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دوريس (62 عاماً) العضو في حكومة بوريس جونسون في بيان "بوسعي أن أؤكّد أنّ الفحص أثبت أنّني مصابة بفيروس كورونا... وأنني في العزل الصحّي في منزلي".

والوزير المنتدب هو عضو في الحكومة لكنّ مرتبته هي دون مرتبتي الوزير ووزير الدولة.

وأضافت أنّ السلطات الصحيّة تعمل الآن على تحديد المكان الذي التقطت فيه العدوى والأشخاص الذي خالطتهم مذّاك والذين يُخشى أن يكونوا قد التقطوا العدوى منها.

ودوريس التي شاركت في الأسابيع الأخيرة في صياغة تشريع هدفه مكافحة الوباء هي أول شخص في الطبقة السياسية البريطانية تثبت إصابته بالفيروس.

وبحسب صحيفة تايمز فإنّ الوزيرة "قابلت الأسبوع الماضي مئات الأشخاص في البرلمان وشاركت في حفل استقبال في 10 داونينغ ستريت مع بوريس جونسون".

وأوضحت الصحيفة أنّ دوريس بدأت تشعر بأنها ليست على ما يرام الجمعة أثناء توقيعها نصّاً يدرج فيروس كورونا المستجدّ على قائمة الأمراض الواجب قانوناً إبلاغ السلطات عن أي إصابة بها.

وقالت الوزيرة في بيانها "أودّ أن أشكر (...) طاقم منظومة الصحة العامة الرائع الذي وفّر لي النصح والدعم".

ويدور نقاش حاد في بريطانيا بشأن ما إذا كانت أزمة وباء كورونا المستجد تستدعي تعليق أعمال البرلمان أم لا، وهو أمر تتردّد الحكومة في الإقدام عليه.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في بريطانيا 373 شخصاً توفي منهم ستة.

© 2020 AFP