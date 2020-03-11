أنقرة تستدعي السفير اليوناني احتجاجا على "انتهاك المياه الإقليمية" التركية

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انقرة (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء السفير اليوناني لدى أنقرة للاحتجاج على "انتهاكات" للمياه التركية ولتحذير اليونان بشأن وحداتها المنتشرة على الحدود، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي تركي.

وأفاد المصدر طالبا عدم كشف هويته أن وزارة الخارجية استدعت السفير اليوناني مايكل-خريستوس دياميسيس.

وقال لوكالة فرانس برس إن الوزارة طالبت بـ"وضع حد للانتهاكات للمياه الإقليمية التركية وأن تحذر اليونان وحداتها المنتشرة حول الحدود البرية"، مؤكدا بذلك تقريرا كانت قد نشرته في وقت سابق وكالة أنباء "الأناضول".

وتابع المصدر أن المسؤولين الأتراك طالبوا بوضع حد لاعتقال الصحافيين في جزيرتي رودوس وليسبوس "خلال تغطيتهم الأوضاع الإنسانية لطالبي اللجوء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان حرس الحدود اليونانيون قد أعلنوا الأربعاء أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأتراك صدمت أحد زوارقهم، وأن أضرارا طفيفة أصابت الزورق.

والعلاقات متوترة بين اليونان وتركيا منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أواخر شباط/فبراير فتح الأبواب أمام اللاجئين لمغادرة تركيا.

وتوجّه الآلاف منهم هذا الشهر إلى الحدود البرية مع اليونان حيث استخدمت السلطات اليونانية الغاز المسيل للدموع لمنعهم من العبور إلى الأراضي اليونانية، وقد سجّلت أعمال عنف وتجريد للمهاجرين الذين يحاولون اختراق السياج الفاصل من مقتنياتهم.

والأربعاء صعّد إردوغان انتقاداته لليونان قائلا إن "لا فرق بين ما فعله النازيون وتلك الصور من الحدود اليونانية".

ونفت اليونان اللجوء إلى العنف واتهمت تركيا بدفع الناس اليائسين للقيام بمحاولات خطيرة للدخول إلى أوروبا.

© 2020 AFP