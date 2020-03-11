الحكم على المنتج السينمائي الأمريكي بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي

حكم القضاء الأمريكي في ولاية نيويورك الأربعاء بالسجن 23 عاما على المنتج الأمريكي النافد سابقا هارفي واينستين البالغ من العمر 67 عاما، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وكانت قضية واينستين هي الشرارة التي أدت للانتشار العالمي لحركة #مي_تو (#أنا_أيضا) ضد العنف الجنسي.

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أصدر قاض في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية الأربعاء حكما على المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين المدان بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بالسجن 23 عاما.

والحكم الذي تلاه القاضي جيمس بورك قريب من العقوبة القصوى المحدّدة بـ29 عاما. وقد أدين المنتج السينمائي النافذ سابقا البالغ من العمر 67 عاما، في 24 فبراير/شباط، بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان.

واتهمت أكثر من 100 امرأة، منهن ممثلات مشهورات، واينستين بسوء السلوك الجنسي على مدى عقود من الزمن، مما أدى إلى تشكيل حركة (#مي_تو) ضد الاعتداء الجنسي والتحرش. ونفى واينستين هذه المزاعم، وقال إن ممارسة النساء للجنس معه كانت جميعها بالتراضي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز