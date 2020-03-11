الدوري الأميركي: غولدن ستايت يستضيف بروكلين من دون مشجعين بسبب كورونا

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز الأربعاء ان مباراته ضد ضيفه بروكلين نتس المقررة الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام في دوري الـ "ان بي ايه" خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

وأوضح غولدن ستايت في بيان عبر موقعه الالكتروني "بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، وبالتشاور مع سلطات مدينة سان فرانسيسكو، ستقام مباراة الغد ضد نتس في قاعة تشايس سنتر من دون مشجعين"، على ان يتم التعويض ماليا على المشجعين الحاملين تذاكر.

وأضاف ووريرز المتوج بطلا لدوري المحترفين ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، ان كل النشاطات المقررة في قاعته حتى 21 آذار/مارس سيتم إرجاؤها أو إلغاؤها.

وبحسب جدول مباريات الدوري، يخوض ووريرز مباراة الخميس على ملعبه، قبل ان ينتقل الى خارجه لخوض المباريات الأربع المقبلة، ويعود لمواجهة أتلانتا هوكس في "تشايس سنتر" في 25 آذار/مارس الحالي.

وسبق لرابطة الدوري الأميركي ان طلبت الأسبوع الماضي من أنديتها الاستعداد لاحتمال إقامة مباريات من دون جمهور.

وبعثت الرابطة برسالة تطلب فيها من الأندية وضع خطط لاقامة مبارياتها مع تواجد فقط "الأشخاص الضروريين" لاجرائها. كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الاندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

وبحال اعتماد ذلك، لن يسمح للصحافيين حتى بتغطية هذه المباريات.

وأتى إعلان غولدن ستايت بعد ساعات من تقرير لشبكة "اي اس بي أن"، كشفت فيه ان مسؤولي رابطة دوري كرة السلة يدرسون إقامة المباريات على ملاعب محايدة وفي مدن لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.

وأوردت ان من بين السيناريوهات التي تم التطرق اليها، هو نقل المباريات من المناطق التي تم فيها حظر التجمعات الى مناطق لم تتأثر بفيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 110 دول، وإقامة بعض المباريات على ملاعب محايدة.

ويمتد الموسم المنتظم في دوري كرة السلة حتى 15 نيسان/أبريل، على ان تليه الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" على مدى حوالى شهرين.

وقال رئيس معهد الحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوسي "ننصح الا يتواجد جمهور غفير (في مباريات دوري كرة السلة). اذا كان ذلك يعني عدم تواجد عدد كبير من الحضور، فليكن".

وأضاف "كلما تواجد جمهور غفير قد يؤدي ذلك الى مخاطر الانتشار".

وأشارت "اي اس بي ان" الى انه من المتوقع ان يقوم مالكو الأندية بالتحدث مع مفوض رابطة الدوري الأميركي آدم سيلفر الأربعاء، على ان يتواصل هو أيضا مع رؤسائها والمديرين العامين الخميس.

وكشفت الشبكة الأميركية الرياضية ان تعليق المباريات هو من بين الخيارات المطروحة ايضا.

وكانت أربعة اتحادات رياضية أميركية بينها كرة السلة، قد اتخذت قرارا مشتركا يقضي بمنع دخول الصحافيين غرف ملابس اللاعبين ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودخل القرار حيز التنفيذ الثلاثاء.

© 2020 AFP