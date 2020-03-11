الرئيس الإسرائيلي يدعم التوصل إلى "حل وسط" لتشكيل حكومة جديدة

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القدس (أ ف ب)

دعا الرئيس الإسرائيلي الأربعاء إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة، بعد تلقيه النتائج الرسمية لانتخابات الثاني من آذار/ مارس وهي الثالثة خلال أقل من عام.

وقال رؤوفين ريفلين خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب إنه مع "أي اتفاق يمكن التوصل إليه وينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب".

وأضاف "آمل أن يستمر الكنيست الـ 23 الذي سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل لفترة أطول من سابقاته".

وأظهرت نتائج الانتخابات الثالثة حصول حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على 29,46 في المئة من الأصوات وحصوله على 36 مقعدا في الكنيست.

وبتحالفه مع حزبين متشددين وحزب قومي، يصبح لدى كتلة نتانياهو اليمينية 58 مقعدا، ويحتاج إلى ثلاثة مقاعد إضافية لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وحصل زعيم المعارضة بيني غانتس وتحالفه الوسطي "أزرق أبيض" على 26,59 في المئة من الأصوات بواقع 33 مقعدا.

ويمنح دعم الاحزاب اليسارية والدعم الضمني للقائمة العربية المشتركة التي حصلت على 15 مقعدا، المعارضة 55 مقعدا.

ويبقى ميزان القوى في يد زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحاصل على 7 مقاعد.

ورفض ليبرمان في انتخابات نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر منح دعمه لأي من المرشحين.

وأمام الرئيس ريفلين حتى 17 آذار مارس لتكليف من يراه مناسبا بتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا ريفلين في السابق إلى تشكيل حكومة وحدة وطلب من جميع الأطراف تنحية المصالح الشخصية جانبا.

وتبدأ في 17 الشهر الجاري محاكمة نتانياهو في سلسلة من تهم الفساد التي ينفيها.

© 2020 AFP