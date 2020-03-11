النيابة العامة التونسية توقف خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم الانتحاري أمام السفارة الأمريكية

ضباط الشرطة يطوقون موقع الهجوم الانتحاري بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، تونس، 6 مارس/آذار 2020.

أعلنت النيابة العامة التونسية الثلاثاء توقيف خمسة أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الجمعة، مشيرة إلى أن المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.

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أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي في تونس أنه تم السبت إيداع خمسة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي لأنهم على علاقة بالانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الجمعة.

وقال السليطي إن المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتم استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.

الانتحاريان سبق وحكم عليهما بتهمة الإرهاب

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانتحاريين هما رجلان يتحدران من العاصمة وقد حكم عليهما في 2014 بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكنهما أنهيا محكوميتهما.

ولم يقدم السليطي أي تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة.

وكان الانتحاريان قد فجرا نفسيهما صباح الجمعة قرب دورية أمنية في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إصابة ملازم وخمسة أمنيين آخرين وامرأة مدنية، وما لبث أن توفي الملازم البالغ من العمر 52 عاما متأثرا بجروحه.

ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أي تقدم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبن أي جهة هذا الاعتداء.

ولا تزال تونس تعيش على وقع هجمات جهادية استهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش وسياحا أجانب، كما يستمر فرض حال الطوارئ في عموم أنحاء البلاد منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أدى الى مقتل 12 أمنيا.

فرانس24/ أ ف ب