بطولة ألمانيا: مونشنغلادباخ رابعا بفوزه على كولن دون جماهير

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برلين (أ ف ب)

ارتقى بوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز الرابع في الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه كولن 2-1 الاربعاء، في مباراة مؤجلة كانت الاولى دون جماهير في تاريخ الدوري بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وانضمت مباريات الدوري الألماني الى إسبانيا وفرنسا اللتين أعلنتا منع المشجعين من حضور المنافسات المحلية في المرحلتين المقبلتين على الأقل، بينما أوقفت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

وستقام جميع مباريات البوندسليغا في نهاية الاسبوع دون جماهير.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 49 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ الثالث وست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، متقدما بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الخامس في صراع التأهل الى دوري ابطال اوروبا.

تقدم مونشنغلادباخ، المتصدر السابق للدوري، عبر السويسري بريل امبولو بكرة يسارية لولبية جميلة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة (32).

عزز الفارق بهدف من نيران صديقة حمل توقيع المدافع الاسباني خورخي ميري محاولا قطع كرة عرضية (70).

لكن كولن رد عبر مارك أوث (80)، وفي اللحظات الاخيرة، منع الحارس السويسري يان سومر الضيوف من هدف التعادل عندما صد كرة قريبة جميلة على الطائر من أوث (90+4).

ولا يزال مونشنغلادباخ يحلم بلقبه الاول في الدوري منذ 1977 وهو شارك في دوري ابطال اوروبا للمرة الاخيرة في 2016 عندما ودّع من دور المجموعات.

© 2020 AFP