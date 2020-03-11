بطولة ايطاليا: اصابة مدافع يوفنتوس روغاني بفيروس كورونا

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روما (أ ف ب)

اعلن نادي يوفنتوس الايطالي بان الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته ايجابية.

وقال النادي الفائز ببطولة ايطاليا في المواسم الثمانية الاخيرة في بيان بان نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية" مشيرا الى ان النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وبات روغاني اول لاعب في دوري الدرجة الاولى الايطالي يصاب بفيروس كورونا الذي حصد 827 شخصا في ايطاليا حيث سجلت اكثر من 12 الف حالة لا سيما في شمال البلاد.

واذا كانت الحكومة قررت تعليق الدوري الايطالي حتى 3 نيسان/ابريل المقبل، فان اعلان نتيجة الفحص الايجابي لروغاني تعقد بعض الشيء امكانية اقامة مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اعلن الاربعاء عدم اقامة مباراتي انترميلان الايطالي مع خيتافي الاسباني، واشبيلية مع روما المقررتين الخميس في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد قيام اسبانيا بحظر السفر الى ايطاليا.

هذا القرار يرسم علامة استفهام كبيرة حول اقامة اياب ثمن النهائي بين برشلونة ونابولي في دوري الابطال الاسبوع المقبل ايضا.

© 2020 AFP