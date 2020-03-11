دوري أبطال أوروبا: حامل اللقب ليفربول يودع من ثمن النهائي بعد سقوط جديد ضد أتلتيكو مدريد

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ليفربول (أ ف ب)

ودع ليفربول الانكليزي حامل اللقب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 2-3 بعد التمديد الاربعاء في مباراة سيطر عليها على ملعب انفيلد، عاجزا عن تعويض خسارته ذهابا صفر-1.

فرض "الحمر" وقتا اضافيا بعد هدف الهولندي جورجينيو فينالدوم (43)، لكن خطأ من حارسهم الاسباني ادريان، ادى الى تقليص اتلتيكو الفارق 1-2 في الشوط الاضافي الاول، ما صعب المهمة كثيرا على لاعبي المدرب الالماني يورغن كلوب.

وسجل البديل ماركوس ليورنتي هدفين في الشوط الاضافي الاول (97 و105+1) قلبا الطاولة على المضيف، بعدما كان يسير بثبات نحو ربع النهائي اثر هدف التعزيز من البرازيلي روبرتو فيرمينو (94). وحسم البديل الاخر الفارو موراتا النتيجة في اللحظات الاخيرة بعد تبادل الكرة مع ليورنتي (120+1).

وانضم أتلتيكو مدريد، وصيف البطولة في 1974 و2014 و2016، إلى اندية أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي التي ضمنت تأهلها.

وتابع ليفربول، بطل أوروبا 6 مرات، فترة سيئة يمر بها راهنا شهدت خسارة اولى له في الدوري امام واتفورد (صفر-3) وخروجه من الكأس المحلية أمام تشلسي (صفر-2).

ولم يبق لليفربول سوى الدوري المحلي الذي يسير بثبات نحو حصد لقبه للمرة الاولى في ثلاثة عقود، نظرا لتقدمه الخارق بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وهذه الخسارة الاولى لليفربول على ارضه في 43 مباراة في مختلف المسابقات والاولى قاريا لمدربه الالماني يورغن كلوب على ارضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015.

© 2020 AFP