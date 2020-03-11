فيروس كورونا: الحرس الوطني الأمريكي ينتشر قرب نيويورك والاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للرد على الوباء

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مدينة ووهان، في مقاطعة هوبى بوسط الصين، في 10 مارس/ آذار 2020

لازال شبح فيروس كورونا يحوم حول مختلف بلدان العالم، ابتداء من الصين حيث زار رئيسها شي جينبينغ لأول مرة مدينة ووهان بؤرة انتشار كوفيد-19، مرورا بنيويورك الأمريكية التي شهدت انتشارا للحرس الوطني الأمريكي ضمن إجراء وقائي... وصولا إلى إيطاليا التي باتت معزولة عن العالم إثر إغلاق كامل لأغلب مدن الشمال بها. من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إقامة صندوق استثمار ردا على فيروس كورونا بقيمة 25 مليار يورو.

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زارالرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء لأول مرة مدينة ووهان عاصمة محافظة هوباي، بؤرة وباء كوفيد-19، حيث أعلنت السلطات الرفع الجزئي للحجر الصحي المفروض على السكان.

ولم تسجل سوى 24 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة في الصين، في تباطؤ كبير لانتشار الوباء بالمقارنة مع مئات الإصابات الجديدة التي كانت الصين تسجلها يوميا في شباط/فبراير.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام رسمية صينية صورا للرئيس أثناء وصوله بالطائرة إلى عاصمة هوباي، واضعا على وجهه قناعا واقيا وهو يتحدث بالدائرة المغلقة مع عمال الصحة في الخطوط الأمامية ومع مرضى يرقدون في أحد مستشفيين ميدانيين أقيما في المدينة.

ثم توجه الرئيس إلى حي سكني في ووهان للتحدث إلى أشخاص يخضعون لحجر صحي ومع متطوعين محليين وفق وسائل إعلام رسمية.

وخففت السلطات القيود على السفر في المقاطعات المحيطة بها، في مؤشر على أن الوباء بات تحت السيطرة. وتبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة التي عزلت مدينة ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي البالغ عدد سكانها 56 نسمة منذ أواخر كانون الثاني/يناير أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضي.

الحرس الوطني الأمريكي ينتشر في ضاحية نيويورك

وفي الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد عن 900 حالة بحسب حصيلة لوكالة وكالة الأنباء الفرنسية، تقرر فرض العزل على مدينة نيو روشيل بضاحية نيويورك.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه سيتم نشر عدد غير محدد بعد من عناصر الحرس الوطني في "منطقة حجر صحي" تمتد على دائرة شعاعها 1,6 كلم داخل المدينة البالغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، موضحا أنهم سيكلفون "تموين السكان وتنظيف المدارس".

وأكد ترامب أنه بصحة "جيدة جدا"، مبديا في الوقت نفسه استعداده للخضوع لفحص لكشف الإصابة بكورونا المستجدّ.

وألغى المرشحان في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية جو بايدن وبيرني ساندرز اجتماعاتهما الانتخابية الثلاثاء بسبب الوباء.

"ألزم منزلي"... إيطاليا باتت معزولة عن العالم

يلزم الإيطاليون منازلهم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي من الإغلاق التام في البلد سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر من 600 شخص حتى الآن. فيلزم الإيطاليون بـ"تجنب التنقل" باستثناء التوجه إلى العمل أو التبضع أو لأسباب طبية. كما أن ساحة وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ستبقيان مغلقتين حتى الثالث من نيسان/أبريل.

"ألزم منزلي"، تلك هي النصيحة البسيطة التي أعطاها رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الذي أصدر مرسوما عمم بموجبه إجراء الإغلاق الذي كان مفروضا بالأساس على ربع سكان إيطاليا في المناطق الشمالية، ليشمل كامل البلاد.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الان بأكثر من 600 وفاة من أصل ما يزيد عن 10100 إصابة سجلت حتى الآن.

وتهافت الإيطاليون منذ مساء الإثنين في روما ونابولي على السوبرماركات لشراء منتجات أساسية مثل المعجنات وورق المراحيض.

وتزداد إيطاليا عزلة إذ تطلب النمسا من المسافرين القادمين من هذا البلد تقديم إفادة طبية، فيما أغلقت سلوفينيا حدودها معه، كما أوقفت إسبانيا وكذلك شركات بريتيش إيرويز وإير فرانس وراين إير وإير كندا الرحلات إلى المدن الإيطالية.

الاتحاد الأوروبي يدلي بدلوه وإصابة وزيرة منتدبة بريطانية

وينعكس الوباء على الحياة اليومية للناس، وأشارت اليونسكو إلى أن المدارس "أغلقت في 15 بلدا، بما يطال 363 مليون تلميذ وتلميذة.

وفي فرنسا، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون "ما زلنا في بداية هذا الوباء" في فرنسا مع تسجيل حوالى 1800 إصابة و33 وفاة، مستبعدا اتخاذ إجراءات صارمة شبيهة بالتدابير في إيطاليا، من غير أن يستبعد تماما هذا الاحتمال.

وفي بريطانيا، أعلنت وزيرة منتدبة في وزارة الصحة تبلغ من العمر 62 عاما إصابتها بالفيروس.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء أنها ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لدعم الاقتصادات المتأثرة بالوباء، في ختام مؤتمر عبر دائرة الفيديو عقدته مع قادة الدول الأعضاء الـ27.

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" سلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع إلى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.

25 مليار يورو ..صندوق أوروبي للرد على الوباء

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول الاتحاد الـ27 عبر الفيديو أن المفوضية ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لها في سبيل دعم الاقتصادات الأوروبية المتضررة جراء وباء كورونا، معلنة إنشاء صندوق خاص للرد على الوباء.

وقالت "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لضمان تخطّي الاقتصاد الأوروبي هذه العاصفة".

وتابعت "سنتأكد من أن مساعدات الدول ستذهب للشركات التي في حاجة ماسة اليها".

وتابعت فون دير لايين "سنلجأ الى كل الليونة المتوافرة في ميثاق الاستقرار والنمو"، واعدة بتقديم "افكار ملموسة أمام مجموعة يوروغروب التي تلتئم الاثنين".

وقالت ايضا "على هاتين الجبهتين، سنوضح قواعد اللعبة للدول الاعضاء سريعا جدا. سيتم تحديد قواعد عامة بحلول نهاية الاسبوع".

واعلنت فون دير لايين أيضا إنشاء "صندوق استثمار ردا على فيروس كورونا" مخصص للأنظمة الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل و"القطاعات المعرضة للخطر في اقتصادنا".

وأوردت "سأطلب من المجلس والبرلمان هذا الأسبوع رصد 7,5 مليارات من السيولة" بحيث يصل حجم الصندوق سريعا إلى 25 مليار يورو، لافتة إلى أنها ستشكل مجموعة عمل لضمان "وصول المال في الأسابيع المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب