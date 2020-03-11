فيروس كورونا: دعوات لإغلاق إقليم لومبارديا الإيطالي بالكامل بعد تسجيل 168 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

سجلت إيطاليا الثلاثاء 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في 24 ساعة فقط. الإيطاليون من جانبهم، يتجاوبون مع دعوات السلطات بالتزام الحجر الصحي وتعاليمه. وذكرت مصادر طبية، أن العدوى المنتشرة في إيطاليا جاءت مباشرة من الصين، وهو ما أكده مراسل فرانس24 في روما سمير القريوتي. ولم تسجل مدينة كودونيا التي كانت البؤرة الأولى والأكبر لانتشار فيروس كورونا أي حالة إصابة الثلاثاء. وتستعد الحكومة الإيطالية إلى تعميم الحجر الصحي على إقليم لومبارديا بالكامل، وتدرس الحكومة الأربعاء بعد مطالب من المعارضة.