كيف تتم حماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطر التعرض لفيروس كورونا؟

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عزز قصر الإيليزيه من إجراءاته الوقائية متخذا تدابير صارمة لحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فعلى سبيل المثال يتم تعقيم كل الأشياء التي يلمسها الرئيس كالقلم والدفتر، عدة مرات في اليوم الواحد، بالإضافة إلى منع عقد أي اجتماع في مكتبه الخاص. كما تم تخفيف الأجندة الرئاسية وتعليق الزيارات العامة للقصر الرئاسي فضلا عن التحقق بشكل آلي من بيانات تحركات الزوار القادمين في إطار خاص. الرئيس الفرنسي، من جانبه، غير سلوكه وطريقة عمله للوقاية من العدوى بالفيروس على غرار مشاركته في قمة أوروبية طارئة عقدت عن بعد عبر الإنترنت للتقليص من الاحتكاك مع الآخرين. وفي زيارة أخيرة لأحد المستشفيات، اكتفى ماكرون بوضع يده في جيبه متخليا عن سلوك المصافحة الذي لطالما عهده.