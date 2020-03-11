منشقّ سوري يحضّ الكونغرس الأميركي على محاسبة نظام الأسد

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واشنطن (أ ف ب)

حضّ عسكري سوري منشقّ عن النظام وثّق بالصور انتهاكات مارستها أجهزة الرئيس السوري بشّار الأسد، الكونغرس الأميركي الأربعاء على ضمان محاسبة مرتكبي هذه الممارسات وذلك خلال إدلائه بشهادة أمام مجلس الشيوخ.

والعسكري السابق الذي كان يعمل مصوّراً في الجيش السوري وبات لقبه "قيصر"، انشقّ في العام 2014 وبحوزته 55 ألف صورة توثّق وحشية الممارسات في سجون النظام السوري إبّان فترة قمع الانتفاضة في سوريا.

وفي مشهد غير مألوف في الكونغرس الأميركي، أدلى "قيصر" بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مخفياً وجهه ومرتدياً سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، وقد طُلب من الحضور ووسائل الإعلام إطفاء الهواتف وآلات التصوير.

وقال "قيصر" إنّه وعلى الرّغم من المجازفات التي قام بها، لم يحقّق هدفه بوضع حدّ للانتهاكات.

وأضاف أنّ "القتل ازداد في الأماكن نفسها وبالأساليب نفسها وعلى أيدي المجرمين أنفسهم".

واعتبر "قيصر" أنّ "السبب ببساطة هو أنّ نظام الأسد اعتبر عدم تحرّك المجتمع الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة ضوءاً أخضر له لمواصلة جرائمه بحق الشعب السوري".

وإثر شهادة سابقة أدلى بها "قيصر" في العام 2014 أعدّ أعضاء الكونغرس مشروع قانون يحمل اسمه فرض قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار إلى حين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية إلى العدالة.

ومشروع القانون الذي يفرض عقوبات على شركات تتعامل مع الأسد وبينها شركات روسية، وقّعه أخيراً الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر بعد سجال في الكونغرس استمر لسنوات.

وأشاد "قيصر" بالقانون لكنّه دعا الكونغرس الأميركي للسهر على تطبيقه.

وقال إنّ "قانون قيصر أصبح بارقة الأمل الوحيدة للشعب السوري في ظلّ غياب أيّ حلّ عسكري أو سياسي".

وأضاف أنّ "هذا القانون يوجّه رسالة قوية لكلّ داعمي نظام الأسد بأنّ المحاسبة والعدالة آتيتان مهما طال القمع".

وتأتي شهادة "قيصر" في خضمّ أزمة إنسانية في سوريا على خلفية هجوم تشنّه قوات الأسد بدعم من روسيا وإيران للسيطرة على منطقة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في شمال غرب البلاد.

ودفع الهجوم نحو مليون مدني للهرب شمالاً باتجاه الحدود التركية.

© 2020 AFP