منظمة الصحة العالمية تعلن تصنيف فيروس كورونا "كوفيد-19" وباء عالميا
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قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء إن فيروس كورونا "كوفيد-19" بات مصنفا وباء عالميا، أو "جائحة".
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أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى حول العالم "جائحة"، أي أنه وباء عالمي.
وصرح للصحافيين في جنيف "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".
فرانس24/ أ ف ب
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