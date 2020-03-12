إيطاليا: عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يتجاوز الألف

سجلت إيطاليا وفاة 189 شخصا مصابا بفيروس كورونا الخميس ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات التي تسبب بها الوباء في هذ البلد، الذي يعد الأكثر تضررا به في أوروبا، الألف من أصل أكثر من 15 ألف إصابة.

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تجاوز عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا الخميس عتبة الألف ليصل إلى 1016 من بين أكثر من 15 ألف إصابة مسجّلة، كما أعلنت إدارة الحماية المدنية.

وسجلت 189 وفاة إضافية الخميس في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي متأثر بالفيروس، مقابل 196 الأربعاء. وتتركّز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) مع 744 وفاة و8725 إصابة، تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) التي سجّلت 146 وفاة و1947 إصابة، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب