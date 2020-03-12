الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه من قرار ترامب حظر دخول القادمين من أوروبا إلى بلاده

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بروكسل، 9 مارس/آذار 2020.

أصدر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بيانا الخميس قالا فيه "إن الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة" منع دخول غير الأمريكيين القادمين من أوروبا لمدة شهر، إذا كانوا قد أقاموا في منطقة شنغن لمدة 14 يوما قبل وصولهم، منعا لانتشار فيروس كورونا. وشدد المسؤولان على أن الفيروس يمثل أزمة عالمية تتطلب التعاون بين الدول.

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أعرب قادة الاتحاد الأوروبي الخميس عن استيائهم من قرار واشنطن فرض حظر أحادي الجانب على القادمين من دول منطقة شنغن دون التشاور معهم.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال "إن فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد".

وقالا في بيان خطي "إن الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء حظر دخول غير الأمريكيين القادمين من أوروبا لمدة شهر إذا كانوا قد أقاموا في منطقة شنغن لمدة 14 يوما قبل وصولهم.

ورد شارل ميشال على ذلك عبر تويتر بقوله إنه ينبغي "تجنب إحداث بلبلة اقتصادية. أوروبا تتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء انتشار كوفيد-19 والحد من عدد المصابين ودعم الأبحاث".

فرانس24/ أ ف ب