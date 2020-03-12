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الجزائر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها

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متظاهر في العاصمة الجزائرية يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، 28 فبراير/شباط 2020.
متظاهر في العاصمة الجزائرية يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، 28 فبراير/شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

نشرت وزارة الصحة الجزائرية بيانا الخميس أعلنت فيه تسجيل أول حالة وفاة في البلاد لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19". وارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 24، علما أنه كانت هناك إصابة أخرى لمواطن إيطالي ولكنه عاد إلى بلاده.

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الخميس تسجيل أول وفاة في البلاد جراء فيروس كورونا "كوفيد-19".

ولا يعطي البيان الذي نُشر على وكالة الأنباء الجزائرية، أية تفاصيل حول هذه الوفاة.

وسُجّلت خمس إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة على الأراضي الجزائرية إلى 24، وفق الوزارة.

والإصابة الـ25، الأولى المسجّلة في الجزائر، هي لمواطن إيطالي ثبُتت إصابته في فبراير/شباط وعاد إلى بلاده.

ومن بين الإصابات الخمس الجديدة التي أُعلن عنها الخميس، هناك جزائريان زارا فرنسا. وتمّ نقل أحدهما إلى مستشفى في ولاية سوق أهراس في شرق البلاد والآخر إلى مستشفى في ولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة.

وتتمّ معالجة المصابين الثلاثة الآخرين في مستشفى في ولاية البليدة في جنوب غرب العاصمة، وفق وزارة الصحة.

وأُصيب 17 فردا من العائلة نفسها في البليدة، على صلة بإصابات مؤكدة لدى جزائريين في فرنسا.

وبهدف تقليص المخاطر، نصحت وزارة الصحة "المواطنين الجزائريين الذين ينوون التنقل إلى بلدان انتشر فيها المرض بتأجيل سفرهم داعية أفراد الجالية المقيمين ببلدان انتشر فيها المرض بتأخير زياراتهم العائلية إلا في حالة الضرورة المطلقة".

فرانس24/ أ ف ب

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