الدوري الأميركي: تعليق الموسم المنتظم بعد اصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا

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لوس انجليس (أ ف ب)

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأربعاء تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد بحسب ما كشف موقع "إي أس بي أن".

ولم تحدد الرابطة هوية اللاعب المصاب بالفيروس، وقالت في بيان أنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة الليلة (الأربعاء) حتى إشعار آخر"، مضيفة "ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لشبكة "أي أس بي أن" بأن إصابة روبير بالفيروس كانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.

ومن المتوقع أن تبحث رابطة الدوري الخميس الخطوات التالية مع الفرق، ومن بينها دالاس مافريكس الذي أعرب مالكه مارك كيوبن عن صدمته من القرار الذي اتخذ بتعليق الموسم المنتظم عقب فوز فريقه على مضيفه دنفر ناغتس 113-97.

وقال كيوبن "هذا جنوني، لا يمكن أن يكون صحيحا. ما أعنيه، أنه (القرار) لم يكن في الحسبان، يبدو الأمر وكأننا في فيلم سينمائي أكثر من الواقع".

واستطرد كيوبن بأنه ليس ليس خبيرا والأمر يعود في هذا المجال الى مفوض الدوري آدم سيلفر بحسب ما نقلت عنه شبكة "إي أس بي أن"، مضيفا "أنا أثق في آدم... في الحقيقة، الأمر لا يتعلق بكرة السلة أو المال... بل أنت تفكر بعائلتك. تريد الحرص على أنك تفعل الأمور بالطريقة الصحيحة. الآن، أصبح (تهديد الفيروس) شخصيا، لقد رأينا ما حدث في بلدان أخرى، وبمجرد أن تفكر باحتمال أن يصاب به بعض اللاعبين، فإن كلمة +صدمة+ لا تكفي لوصف الوضع".

ولم تكن مباراة يوتا ومضيفه أوكلاهوما سيتي الوحيدة التي ألغيت الأربعاء، بل قررت الرابطة أيضا تعليق مباراة ساكرامنتو كينغز وضيفه نيو أورليانز بيليكانز لأن أحد أفراد الطاقم التحكيمي الذي كان من المفترض أن يدير اللقاء، أدار مباراة ليوتا الإثنين ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب (92-101)، وبالتالي هناك احتمال بأن يكون أصيب بالفيروس.

© 2020 AFP