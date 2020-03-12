تأكد إصابة مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي روغاني بفيروس كورونا

أكد نادي يوفنتس الإيطالي إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا بعد إجراء فحص للكشف عنه جاءت نتيجته إيجابية، ليصبح بذلك أول لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس الذي تسبب بوفاة 827 شخصا في إيطاليا.

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن نتيجة الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا إيجابية.

وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة في بيان إن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت إيجابية" مشيرا إلى أن النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وبات روغاني أول لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يصاب بفيروس كورونا الذي حصد 827 شخصا في إيطاليا حيث سجلت أكثر من 12 ألف حالة لا سيما في شمال البلاد.

وإذا كانت الحكومة قد قررت تعليق الدوري الإيطالي حتى 3 نيسان/أبريل المقبل، فإن إعلان نتيجة الفحص الإيجابي لروغاني تعقد بعض الشيء إمكانية إقامة مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن الأربعاء عدم إقامة مباراتي إنترميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني، وإشبيلية مع روما المقررتين الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد قيام إسبانيا بحظر السفر إلى إيطاليا.

هذا القرار يرسم علامة استفهام كبيرة حول إقامة إياب ثمن النهائي بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل أيضا.

فرانس24/أ ف ب