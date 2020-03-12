تركيا تعلن عن مجموعة إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ

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انقرة (أ ف ب)

أعلنت تركيا الخميس عن مجموعة إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها عقب تسجيلها أول حالة إصابة، ومن بينها إغلاق المدارس وتنظيم الفعاليات الرياضية دون جمهور ووضع قيود على السفر إلى الخارج.

وأعلنت هذه التدابير عقب اجتماع استمر حوالي ست ساعات في أنقرة بإشراف الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين إنه سيتم إغلاق الجامعات لثلاثة أسابيع اعتبارا من الاثنين.

وأضاف أنه انطلاقا من الاثنين، سيدخل تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد في إجازة لأسبوع، ثم يتابعون دروسهم من منازلهم لمدة أسبوع آخر.

كما اتّخذ قرار بإجراء الفعاليات الرياضية دون حضور جمهور حتى نهاية نيسان/ابريل.

ويجب على الموظفين الحصول على ترخيص للسفر إلى الخارج.

أخيرا، تقرّر تأجيل زيارات الرئيس إلى الخارج "لبعض الوقت".

واتخذت هذه التدابير بعد يوم من تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19.

وأكد قالين أنّ حالة المريض "جيدة"، مضيفاً أنه تم وضع المقربين منه تحت المراقبة ولم تظهر الفحوصات إصابة أي منهم في هذه المرحلة.

© 2020 AFP