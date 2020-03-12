تركيا تقترب من اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار توصل مسؤولين أتراك وروس بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب في سوريا خلال محادثات في أنقرة. وكان مسؤولون روس قد حلوا بتركيا الأسبوع الماضي لمنع تصاعد العنف في إدلب. وأضاف أكار أن القوات التركية في هذه المنطقة لا تزال مرابطة.

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ذكرت وكالة الأناضول التركية الخميس نقلا عن وزير الدفاع خلوصي أكار أن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في منطقة إدلب السورية خلال محادثات في أنقرة.

واتفق البلدان الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار يهدف لمنع تصعيد العنف في إدلب. ووصل وفد روسي إلى أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا ودوريات مشتركة على الطريق "إم4" الإستراتيجي.

وقال أكار إن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة مضيفا أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.

وصرح الوزير بأن تركيا ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انُتهك وقف إطلاق النار، مؤكدا على التحذير الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء.

فرانس24/ رويترز