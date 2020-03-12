علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي في الحجر الصحي بسبب كورونا (وكالة)

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طهران (أ ف ب)

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية المقرّبة من التيار المحافظ المتشدّد الخميس أنّ علي أكبر ولايتي، المستشار الرئيسي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وُضع في الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه "أعراض خفيفة" لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم مستشفى مسيح دانشوري في طهران أنّ ولايتي (74 عاماً) "وضع في الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجدّ".

وولايتي هو مستشار خامنئي في مسائل السياسة الخارجية.

ومستشفى مسيح دانشوري الذي يرأسه ولايتي نفسه، هو المركز الرئيسي لمكافحة فيروس كوفيد-19 في إيران.

وأضافت وكالة تسنيم "ظُهر أمس، عند بروز الأعراض الخفيفة، قرّر الأطباء إجراء فحص" لولايتي.

وعقب ذلك، "طبقاً للتشخيص وإرشادات الأطباء، وضع السيد ولايتي في الحجر بمنزله وحالته في تحسّن"، ولم تذكر الوكالة إن كانت نتيجة فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 أتت إيجابية أو سلبية.

وولايتي، وهو طبيب أطفال، يعتبر شخصية رئيسية في النظام السياسي الإيراني.

وبعد توليه وزارة الخارجية لمدة طويلة، كلف ولايتي بعدة مهمات في الخارج خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها كان في روسيا.

وأصاب الفيروس 10 آلاف شخص في إيران، توفي منهم 429، وفق آخر احصائيات وزارة الصحة.

وأصاب كوفيد-19 عدة مسؤولين حكوميين، ومسؤولين سابقين، توفي بعضهم.

© 2020 AFP