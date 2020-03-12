عنف في تشيلي خلال الذكرى الثانية لاستلام بينيرا السلطة

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مواجهات بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية، 11 مارس/آذار 2020

اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية سنتياغو في الذكرى الثانية لوصول الرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا إلى السلطة في هذا البلد الذي عانى من الدكتاتورية تحت حكم أوغوستو بينوشيه. ويطالب المحتجون بينيرا بتطبيق الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها والقضاء على التفاوت الطبقي.

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وقعت مواجهات بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية سنتياغو خلال احتجاجات الأربعاء في الذكرى الثانية لتولي الرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا السلطة.

وتشهد تشيلي احتجاجات منذ تشرين الأول/أكتوبر يؤججها الغضب تجاه بينيرا والنخبة التشيلية التي تسيطر على معظم ثروات البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وتزامنت المظاهرات مع الذكرى الثلاثين لعودة النظام الديمقراطي في تشيلي بعد حقبة أوغوستو بينوشيه الديكتاتورية بين 1973-1990.

وخلال مراسم في سنتياغو، قال بينيرا إن 30 عاما من الحكم الديمقراطي في تشيلي كانت فترة "خصبة" أخرجت 8 ملايين مواطن تشيلي من الفقر. لكنه أقر أيضا بإخفاقات وعدم مساواة ألحقت الأذى "بروح أمتنا".

وقال بينيرا "لم نأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف المخاوف ومواطن الضعف لدى طبقتنا الوسطى. لم نحقق تقدما كافيا نحو المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. لم نحارب بإرادة كافية ضد انتهاكات وامتيازات الآخرين".

وقتل 30 شخصا في الاحتجاجات، العديد منهم في تصدي الشرطة للمظاهرات والذي اعتبره محققو الأمم المتحدة قمعيا. كما جرح الآلاف.

ويسعى المتظاهرون للضغط على بينيرا لتوسيع نطاق الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها.

ووقعت أسوأ المواجهات الأربعاء أمام المعهد الوطني الشهير في وسط سانتياغو على مسافة قريبة من القصر الرئاسي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الطلاب الذين كانوا يرشقون الحجارة.

ونالت المظاهرة زخما بعد الظهر عندما انضم متظاهرون آخرون إلى الطلاب. وعرقلت المواجهات حركة المرور في وسط سانتياغو لساعات.

فرانس24/أ ف ب