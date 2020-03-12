فورمولا واحد: انسحاب ماكلارين من جائزة أستراليا بعد إصابة أحد أعضائه بالكورونا

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

أعلن فريق ماكلارين الخميس انسحابه من جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا والمقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء طاقمه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الفريق البريطاني في بيان انه "قرر الانسحاب من سباق 2020 من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعدما تبين أن فحص أحد أعضاء الفريق لفيروس كورونا كان إيجابيا"، مؤكدا انه "سيخضع الآن للعلاج من قبل سلطات الصحة المحلية".

وسبق لماكلارين ان أعلن عزل أحد أفراده بعد ظهور عوارض الفيروس. وقام فريق "هاس" بخطوة مماثلة تطال أربعة من أفراده للسبب عينه، لكنه لم يعلن حتى الساعة نتيجة فحوص هؤلاء.

وأشار ماكلارين الى أن "الفريق حضّر نفسه لإمكانية حصول ذلك، ويقدم المساعدة للموظف الذي يدخل الآن مرحلة الحجر الصحي. الفريق يتعاون مع السلطات المحلية لمساعدتها في تحقيقاتها وتحاليلها".

وكشف بأن "زاك براون، المدير التنفيذي لماكلارين رايسينغ، وأندرياس سيدل، مدير فريق ماكلارين أف 1، أعلما فورمولا واحد وفيا (الاتحاد الدولي للسيارات) بالقرار"، مشددا على انه اتخذ "من أجل سلامة ليس فقط العاملين في ماكلارين أف 1 وشركائه، لكن أيضا لمصلحة العاملين في الفرق المنافسة، مشجعي الفورمولا واحد وجميع المشاركين فيها".

ويأتي قرار ماكلارين الذي يضم في صفوفه السائقين الإسباني كارلوس ساينز والبريطاني لاندو نوريس، بعد ساعات من إبداء حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون استغرابه المضي قدما في انطلاق البطولة على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق بطولة 2020 وسط موجة مخاوف عالمية من تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو على الأقل منع المشجعين من الحضور.

ولم يسلم الجدول المعلن للبطولة حتى الآن من هذه التأثيرات، إذ تم إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقررا في 19 نيسان/أبريل، بينما سيمنع المشجعون من حضور جائزة البحرين الأسبوع المقبل. لكن هذه الإجراءات تبقى أقل مما اتخذ على صعيد رياضات أخرى.

وشدد منظمو جائزة أستراليا في تصريحات سابقة، على ان منع المشجعين من حضور منافساتها هو أمر غير وارد.

© 2020 AFP