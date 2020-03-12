فورمولا واحد: هاميلتون يبدأ الموسم باحثا عن الرقم القياسي... ومستغرِبا

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ملبورن (أ ف ب)

ينطلق الجمعة موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد تحت عنوان رئيسي هو بحث حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب، وسط استغرابه مضي البطولة كما المقرر في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأحرز هاميلتون سائق مرسيدس العام الماضي لقبه الثالث تواليا والسادس في مسيرته، ليصبح على بعد لقب واحد من الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة الفئة الأولى، السائق الألماني السابق ميكايل شوماخر. وأحرز البريطاني خمسة من الألقاب الستة الأخيرة في بطولة العالم، والوحيد الذي أفلت منه صب لصالح زميله السابق الألماني نيكو روزبرغ (2016)، في إشارة واضحة على الهيمنة المطلقة لمرسيدس على البطولة منذ 2014.

لكن بطولة 2020 التي من المقرر ان تضم 22 جائزة كبرى، تنطلق وسط موجة مخاوف عالمية من تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو على الأقل منع المشجعين من الحضور.

ولم يسلم الجدول المعلن للبطولة حتى الآن من هذه التأثيرات، إذ تم إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقررا في 19 نيسان/أبريل، بينما سيمنع المشجعون من حضور جائزة البحرين الأسبوع المقبل. لكن هذه الإجراءات تبقى أقل مما اتخذ على صعيد رياضات أخرى.

وبقي السباق الأسترالي الذي سيقام على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن، قائما كما المعتاد، ويتوقع ان يستقطب كما كل عام عشرات الآلاف من المشجعين على مدى الأيام الثلاثة (التجارب الحرة والرسمية الجمعة والسبت، والسباق الرئيسي الأحد). وعلى رغم اتخاذ إجراءات محدودة للحد من الاختلاط بين السائقين والجمهور، أبدى هاميلتون استغرابه لمضي المنظمين في إقامة السباق كأن شيئا لم يكن.

وقال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "أنا متفاجئ فعلا فعلا من أننا هنا. لا أعتقد انه من العظيم ان نقيم سباقات، لكنني مصاب بالصدمة لجلوسنا هنا جميعنا في هذه الغرفة" المكتظة بالسائقين والصحافيين.

وتابع بشأن الاجراءات التي اتخذت عالميا، ومنها وقف النشاط الرياضي بالكامل في إيطاليا وتعليق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "يبدو ان العالم تأخر أساسا في التحرك، ورأيتم هذا الصباح مع (قرار الرئيس الأميركي دونالد) ترامب إقفال الحدود مع أوروبا (في إشارة الى تعليق الرحلات لشهر)، وقف الـ +ان بي ايه+، لكن الفورمولا واحد مستمرة".

وتابع "هذا مصدر قلق أعتقد بالنسبة الى الناس هنا (...) الأمر بالتأكيد يثير قلقي"، مضيفا ردا على سؤال عن سبب إقامة السباق في ظل الوضع الراهن "المال هو الملك".

وجلس هاميلتون الى جانب سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، والأسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو.

ورأى فيتل الذي يأمل في طي صفحة الموسم المخيب للآمال الذي اختبره مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي، لاسيما في ظل صعود نجمه زميله الجديد شارل لوكلير من موناكو "بطبيعة الحال علينا ان نثق بالاتحاد الدولي للسيارات لاتخاذ كل الاجراءات الوقائية الممكنة، لكن أعتقد ان الاجابة هي ان أحدا لا يمكنه الآن ان يجيب على سؤال حول مدى القدرة على السيطرة على ما يحدث".

- عزل إضافي في "هاس" -

وبدأ تأثير الفيروس يطل برأسه في الفئة الأولى الأربعاء، مع الاعلان عن عزل اثنين من فريق "هاس" وثالث من فريق ماكلارين بعدما ظهرت عليهم عوارض فيروس "كوفيد-19". والخميس، أعلن الفريق الأول عن عدد أفراده الذين باتوا في العزل ارتفع الى أربعة هم مهندس وثلاثة ميكانيكيين.

وفي حين أشار مدير هاس غونتر شتاينر الى ان نتائج الفحوص لم تصدر بعد، رأى ردا على سؤال عما اذا كان يجب إلغاء السباق بحال ثبت إصابة أحد أفراده بالفيروس "لست خبيرا صحيا لذا لا يمكنني التعليق على ذلك (...) نحن نأخذ الأمر بجدية، اذا شعر أحدهم بأمر ما نطلب منهم إخبارنا بأسرع وقت ممكن وعدم إخفاء ذلك".

- سيارة أفضل لمرسيدس -

وعلى صعيد المنافسة، يبدو من الصعوبة بمكان حاليا استبعاد فرض مرسيدس هيمنته مجددا. ففي الموسم الماضي، أحرز الفريق لقب 15 سباقا من 21، توزعت بين 11 لهاميلتون وأربعة لزميله الفنلندي فالتيري بوتاس. وباستثناء تحسن أداء فيراري لاسيما عبر لوكلير في النصف الثاني من الموسم، تسيّدت سيارتا مرسيدس الحلبات دون منافسة فعلية.

والمفارقة ان هاميلتون (35 عاما) تحدث في الأيام الماضية عن شعوره بأن السيارة الفضية "باتت أفضل بعض الشيء من العام الماضي (...) لكن من الواضح ان ثمة بعض الأمور التي يجب علينا تحسينها".

هذا التوجه أعرب عنه أيضا بوتاس الذي فاز بالسباق الافتتاحي العام الماضي، وأنهى الموسم في المركز الثاني خلف هاميلتون.

ورأى الفنلندي في أستراليا انه "في يوم جيد، عندما أقدم ما لدي بنسبة 100 بالمئة، أشعر بأنني قادر على التفوق على أي كان. لكن كيفية القيام بذلك في كل نهاية أسبوع يقام خلالها سباق، هو الأمر المعقد".

والمتوقع ان يكون فريق مرسيدس أمام احتمال المنافسة من الفريقين الكبيرين الآخرين، أي فيراري وريد بول.

ويأمل الفريقان في الاعتماد على سائقين شابين هما لوكلير (22 عاما) الذي برز العام الماضي في موسمه الأول مع فيراري وفاز بسباقين على التوالي، والهولندي ماكس فيرشتابن (22 عاما) الذي ينظر إليه على نطاق واسع كواحدة من أفضل المواهب في عالم الفورمولا واحد.

وفاز الهولندي بثلاثة سباقات في الموسم الماضي، وأنهى الموسم ثالثا في الترتيب العام خلف ثنائي مرسيدس. وقال السائق الشاب قبيل سباق أستراليا "بالتأكيد أشعر انني مستعد من أجل ملبورن" وما بعدها.

© 2020 AFP