فيروس كورونا يتسبب في تأجيل مباريات بدوري أبطال أوروبا وتعليق دوري كرة السلة الأمريكي

دفعت التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل إقامة مباراتي إياب الدور ثمن النهائي المقررتين الثلاثاء المقبل بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي. كذلك أعلنت رابطة كرة السلة ورابطة كرة القدم في الولايات المتحدة تعليق دوري اللعبتين في البلاد على خلفية مخاوف من انتشار الفيروس.

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

ودعا ويفا الخميس إلى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي الفيروس.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (...) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار ’كوفيد-19‘ على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية" التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

تعليق منافسات رياضية في الولايات المتحدة

كذلك تسبب انتشار فيروس كورونا بتعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في الولايات المتحدة "حتى إشعار آخر" بعد تسجيل إصابات بين اللاعبين، في خطوة استتبعها وقف دوري كرة القدم ومباريات المنتخب.

ودخلت الرياضة الأمريكية بين الأربعاء والخميس في شرك فيروس "كوفيد-19"، بعد قرارات متتالية طالت منافساتها التي تحظى بشعبية واسعة، وفي مقدمها دوري "إن بي إيه" لمحترفي السلة.

وأتى قرار رابطة الدوري على خلفية إصابة لاعب لم يكشف اسمه رسميا، لكن تصريحات مدربين وتقارير صحافية أجمعت على أنه لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير. ومساء الخميس، تحدثت التقارير عن تسجيل إصابة ثانية تطال زميله في الفريق دونافان ميتشل.

وأعلنت رابطة الدوري ليل الأربعاء الخميس "إيقاف اللعب (...) حتى إشعار آخر"، مضيفة "ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

ولم يقتصر الإرجاء على منافسات كرة السلة، فقد أعلنت رابطة كرة القدم "إم إل إس" تعليق منافساته لمدة 30 يوما، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "بشكل فوري، في ظل مواصلة الدوري تقييم تأثير فيروس ’كوفيد-19‘ مع لجنته الطبية ومسؤولي الصحة".

وأشار مفوض الدوري دون غاربر إلى أن القرار تم بناء على نصيحة من الهيئات الصحية الأمريكية، وأن الأندية كانت "موحدة" في هذه الخطوة.

من جهته، أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلغاء المباريات الودية التي كانت مقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب