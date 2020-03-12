ماكرون يأمر بإغلاق المدارس في فرنسا ويدعو السبعينيين وما فوق إلى البقاء في منازلهم

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باريس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أنّ دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، ستغلق اعتباراً من الاثنين وحتى إشعار آخر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب إلى الأشخاص الذين تخطّوا السبعين عاماً البقاء في منازلهم.

وفي خطاب إلى الأمة بث عبر التلفزيون، تحدث الرئيس الفرنسي عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقّلاتهم ب"الحدّ الأدنى الضروري".

وبرغم ذلك، فقد أعلن في كلمته الإبقاء على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية المقرّرة الأحد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طلب ماكرون إلى الحكومة "تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية"، داعياً أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بسرعة وبقوة".

كما أعلن أنّه سيقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرأس مجموعة السبع حالياً، مبادرة "استثنائية" لمواجهة الوباء العالمي الذي يتهدّد الاقتصاد العالمي.

وبينما دعا إلى تجنّب الانغلاق القومي، قال ماكرون إنّ إغلاق الحدود لمكافحة انتشار الفيروس سيكون على الأرجح ضرورياً ولكن يتوجب إقراره على المستوى الأوروبي.

وسجّلت فرنسا حتى فترة بعد الظهر من يوم الخميس 2,876 إصابة بالفيروس و61 حالة وفاة.

© 2020 AFP