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وفاة الفرنسية الأمريكية توني مارشال المرأة الوحيدة الفائزة بجائزة "سيزار" لفئة الإخراج

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الممثلة والمخرجة الفرنسية الأمريكية توني مارشال.
الممثلة والمخرجة الفرنسية الأمريكية توني مارشال. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

أُعلن الخميس عن وفاة المخرجة الفرنسية الأمريكية توني مارشال "بعد صراع طويل مع المرض" عن 68 عاما. ومارشال هي السيدة الوحيدة التي فازت بجائزة "سيزار" أفضل إخراج وأفضل فيلم، عن "فينوس بوتيه أنستيتو" عام 2000.

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توفيت المخرجة الفرنسية الأمريكية توني مارشال، وهي المرأة الوحيدة الفائزة بجائزة "سيزار" لأفضل إخراج وأفضل فيلم، الخميس عن 68 عاما، وفق ما قالته وكيلة أعمالها لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت إليزابيت تانر أن توني مارشال توفيت "صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض".

وكانت توني مارشال، وهي ابنة الممثلة الفرنسية ميشلين بريسل والممثل والمنتج والمخرج الأمريكي وليام مارشال، قد انطلقت في مسيرتها السينمائية كممثلة سنة 1972 في فيلم للمخرج الفرنسي المعروف جاك دومي.

وقد خاضت تجربة الإخراج سنة 1990 من خلال فيلم "بنتيمنتو" ثم مع عشرة أفلام طويلة منها "فينوس بوتيه أنستيتو" أشهر أفلامها الذي نالت بفضله جائزة "سيزار"، الرديف الفرنسي لجوائز "أوسكار" الأمريكية، عن فئتي أفضل إخراج وأفضل فيلم.

فرانس24/ أ ف ب

 

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