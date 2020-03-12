وكالة أوروبية تعرب عن قلقها من خطر عجز الأنظمة الصحية الأوروبية عن مواجهة كورونا

إعلان اقرأ المزيد

ستوكهولم (أ ف ب)

حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها الخميس من ارتفاع خطر أن تعجز الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن مواجهة فيروس كوفيد-19.

وقال المركز ومقرّه في السويد في بيان إنّ "خطر تجاوز قدرة أنظمة الصحة في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية (ايسلندا، ليختنشتاين والنرويج) والمملكة المتحدة في الأسابيع القادمة يعدّ مرتفعاً".

ودعت الوكالة الدول الأعضاء فيها إلى وضع سلسلة إجراءات لوقف انتشار الفيروس، خاصة عبر فرض حجر صحي على حاملي الفيروس أو المشتبه فيهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة ومنع التجمعات العامة.

وأوصت أيضا بوضع مسافة أمان في أماكن العمل وإلغاء التنقلات والاجتماعات غير الضرورية، علاوة على اتخاذ اجراءات في المدارس بما في ذلك إغلاقها مستقبلا.

وأخيرا، أوصت الوكالة بإنشاء "طوق صحي حول المناطق السكنية التي توجد فيها مستويات عالية من العدوى".

بالتوازي، كتبت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس على "تويتر" أن الاجراءات التي تهدف للحد من انتشار الفيروس "ضرورية أكثر من أي وقت مضى في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "اتخذت عدة دول أعضاء اجراءات واسعة النطاق لديها تأثير على الحياة اليومية لمواطنينا وعلى اقتصادنا".

© 2020 AFP