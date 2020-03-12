يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد وبازل يضعان قدما في ربع النهائي

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لينتس (النمسا) (أ ف ب)

وضع كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي وبازل السويسري قدما في ربع النهائي بفوزيهما الكبيرين على مضيفيهما لاسك لينتس النمسوي 5-صفر وإينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

في المباراة الأولى في لينتس وفي غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد، ضرب مانشستر يونايتد، بطل المسابقة عام 2017، بقوة معيدا لاسك لينتس إلى أرض الواقع.

وتألق المضيف في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه الفرنسي مدافع بايرن ميونيخ الألماني وكريستال بالاس الإنكليزي سابقا فاليريان إسماعيل، حيث أطاح بألكمار الهولندي من الدور الثاني، وحجز بطاقته من دور المجموعات على حساب سبورتينغ لشبونة وروزنبورغ النروجي كما أنه يتصدر الدوري المحلي بفارق ست نقاط أمام سالزبورغ بعد 22 مرحلة، ويقترب من اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1965.

وسجل النيجيري أوديون إيغهالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) الأهداف.

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل على ملعب "اولدترافورد" في مانشستر.

ونجح إيغهالو في منح التقدم لمانشستر يونايتد عندما تلقى كرة على حافة المنطقة من الوافد حديثا إلى صفوف "الشياطين الحمر" لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش فتناقلها بقدميه بلمسات فنية رائعة قبل أن يسددها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (28).

وهو الهدف الرابع لإيغهالو بألوان مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، والأول له في أول مباراة له في المسابقة القارية، بعدما افتتح رصيده التهديفي في مباراتيه الأوليين في الدوري وكأس إنكلترا.

وصنع إيغهالو الهدف الثاني للشياطين الحمر عندما مرر كرة على طبق من ذهب لجيمس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل أن يسددها قوية بيمناه داخل المرمى (58).

وهو الهدف الرابع لجيمس بألوان مانشستر يونايتد هذا الموسم والأول بعد 33 مباراة منهيا صياما عن التهديف دام 2527 دقيقة في مختلف المسابقات.

وعزز ماتا بالهدف الثالث عندما تلقى كرة في العمق من البرازيلي فريد فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل المرمى (82).

وأضاف يونايتد هدفين في الوقت بدل الضائع، فسجل غرينوود الرابع عندما تلقى كرة من الهولندي تاهيث تشونغ فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة من زاوية صعبة ارتدت من القائمين وعانقت الشباك (90+1)، وختم بيريرا المهرجان بتسديدة قوية بيمناه من 25 مترا أسكنها على يمين الحارس (90+3).

وفي الثانية التي أقيمت بدورها بدون جمهور، خطا بازل خطوة مهمة نحو ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه إينترخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها صامويل كامبو بتسديدة بيسراه من ركلة حرة مباشرة (27) وكيفن بويا بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كامبو (73) وفابيان فراي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من بويا (85).

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل في سويسرا في مكان يحدد لاحقا بعدما أعلن الفريق السويسري الإثنين في تغريدة على تويتر أنها "لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا"، وذلك بعدما قررت الشرطة المحلية منع اقامتها في المدينة، دون أن يحدد النادي مكانا بديلاً لها.

وفي الثالثة في اسطنبول وهي الوحيدة بين مباراتين في ذهاب ثمن النهائي سمح للجماهير بحضورها مع رينجرز الاسكتلندي وضيفه باير ليفركوزن الألماني التي تقام لاحقا، انتظر باشاك شيهير حتى الدقيقة 88 ليسجل هدف الفوز عبر البوسني إدين فيسكا من ركلة جزاء.

ويلعب لاحقا أيضا أولمبياكوس اليوناني مع ولفرهامبتون الإنكليزي، وفولفسبورغ الألماني مع شاختار دانييتسك الأوكراني.

وتأجلت مباراتا إشبيلية الإسباني وضيفه روما الإيطالي، وإنتر ميلان الإيطالي وضيفه خيتافي الإسباني إلى موعد لاحق "نتيجة قيود السفر بين إسبانيا وإيطاليا التي فرضتها السلطات الإسبانية".

© 2020 AFP