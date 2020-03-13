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إيران: الجيش يعتزم وضع قيود على حركة المواطنين لاحتواء تفشي فيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © صورة من شاشة فرانس24

قال مراسل فرانس24 في إيران إن المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي أوعز لرئيس الأركان الجنرال باقري بأن يتدخل كل من الجيش والمؤسسات العسكرية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع التلميح إلى أن هذا الفيروس قد يكون من إنتاج مختبرات أمريكية. وقررت المؤسسات العسكرية تشكيل خلية عسكرية لمواجهة الأزمة الصحية، مع التلميح لإمكانية وضع قيود على حركة المواطنين، من دون الإشارة إلى ما إذا كان هذا سيصل إلى مستوى الحجر الصحي.