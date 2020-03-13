الاتحاد الفرنسي يعلن تعليق أنشطته ومسابقاته

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باريس (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت الخميس تعليق كافة أنشطته ومسابقاته "إلى أجل غير مسمى" بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد نويل لو غريت في تغريدة على حسابه في تويتر "دعوات رئيس الجمهورية تقود الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى تحمل مسؤولياته للمساهمة دون لبس في وقف الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا. وبالتالي، أود أن أعلن هذا المساء تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد، ورابطاته ومقاطعاته، في جميع أنحاء البلاد"، في إشارة إلى دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون مواطنيه إلى "الاتحاد" في مواجهة "أخطر أزمة صحية" تعرفها فرنسا منذ قرن.

ولا تدخل بطولتا الدرجتين الأولى والثانية ضمن هذه الإجراءات كونهما تنظمان بإشراف رابطة كرة القدم الاحترافية.

وأضاف "وهكذا، فإن جميع بطولات الهواة الخاصة بالنساء والذكور، من جميع الفئات العمرية، والدورات والتجمعات المختلفة، وتداريب وأنشطة مدارس كرة القدم ستتوقف اعتبارا من يوم غد الجمعة 13 آذار/مارس إلى أجل غير مسمى، وستستأنف بمجرد ما تسمح الظروف الصحية بذلك".

وجاء قرار الاتحاد الفرنسي غداة إعلان رابطة الدوري تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، الى أيار/مايو، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس أن هذا القرار لا يتعلق بالمباراتين الإعداديتين للمنتخب الفرنسي لنهائيات كأس أوروبا 2020، والمقررتين في نهاية آذار/مارس الحالي ضد أوكرانيا وفنلندا (في 27 و31) خلف أبواب مغلقة في سان دوني.

واضاف أن الاجتماع الطارئ للاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل قد يصادق على إلغائها، في وقت يؤثر فيه الفيروس على العديد من الأندية في أوروبا ويرغم لاعبيها على الحجر الطبي.

وتابع "بخصوص المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت إتيان المقررة بملعب ستاد دو فرانس في 25 نيسان/أبريل، فهي معلقة وتتوقف إقامتها على تطور الوضع الصحي".

وباتت فرنسا ثاني بلد يعلق أنشطته بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها الإثنين قرارا بتعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء.

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق "جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/ابريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

© 2020 AFP