الجيش الأمريكي يقصف 5 مواقع لحزب الله العراقي ردا على مقتل جندييه بقاعدة التاجي

ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني في قاعدة التاجي العراقية، قام الجيش الأمريكي بسلسلة غارات جوية استهدفت خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقية. وأصدر البنتاغون بيانا عقب العملية، أكد فيه أن "هذه الضربات تمثّل ردا مباشرا ومتناسبا مع التهديد الذي تشكّله المجموعات المسلحة الموالية لإيران".

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شنّت القوات الأميركية ليل الخميس-الجمعة سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة موالية لإيران في العراق، غداة مقتل أميركيين وبريطاني في هجوم صاروخي. واستهدفت هذه الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله التي تُعد واحدة من المجموعات الموالية لإيران في العراق.

وتأتي هذه الضربات غداة الهجوم على قاعدة التاجي الواقعة في ضواحي بغداد والتي تضم عناصر من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين. وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني، إضافة إلى سقوط 14 جريحا أميركيا وبريطانيا وبولنديا ومن جنسيات أخرى، خمسة منهم في حالة حرجة.

وعقب العملية، أشار البنتاغون في بيان له إلى أن "هذه الضربات كانت دفاعية وتمثل ردا مباشرا ومتناسبا مع التهديد الذي تشكّله المجموعات المسلحة الشيعية الموالية لإيران التي تستمر في مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف" الدولي لمكافحة الجهاديين.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنّ هذه العملية تهدف إلى "خفض قدرات هؤلاء على تنفيذ هجمات مستقبلية على قوات التحالف".

وأضافت "يتوجّب على هذه المجموعات الإرهابية وقف هجماتها على القوات الأميركية وتلك التابعة إلى التحالف، وإلا فسيكون عليها تحمّل العواقب، في الزمن والمكان اللذين نختارهما".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد حذّر الخميس من أنّ "جميع الخيارات مطروحة لمعاقبة المذنبين والحفاظ على الردع"،

وأعلن مسؤول أميركي أنّ الضربات الأميركية "بدأت عند الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) بواسطة عدد من المعدّات". ونفى أن تكون "عملية للتحالف الدولي"، قائلا إنّها "عملية أميركية بالتحديد".

ولكنّه أشار إلى أنّه "ليس واضحا ما إذا كانت القيادة الأميركية أبلغت المسؤولين العراقيين بالضربات مسبقا".

وفي بغداد، قال مسؤولون أمنيون محليون إنّ خمس غارات على الأقل، "بخمس صواريخ من العيار الثقيل"، استهدفت مواقع لكتائب حزب الله في منطقة جرف الصخر ضمن محافظة بابل. وأشار المسؤولون إلى أنّ القوات الأمنية العراقية دخلت فور ذلك في حالة تأهب.

فرانس24/أ ف ب