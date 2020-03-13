الدوري الأميركي للمحترفين: ايقاف البطولة 30 يوما على الأقل بسبب كورونا (سيلفر)

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن مفوض رابطة الدوري الأميركي آدم سيلفر الخميس ان إيقاف البطولة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا من المرجح أن يستمر "ما لا يقل عن 30 يوما".

وقال سيلفر لقناة "تي ان تي" الأميركية "ما قررناه اليوم هو ان هذا التوقف سيكون على الأغلب 30 يوما على الاقل".

واضاف "انه قرار اتخذته في جزء من الثانية. قلت في نفسي +حتى لو غبنا خلال شهر او ستة اسابيع، فانه من المبكر الغاء الدوري نهائيا".

وتم تعليق الدوري الأربعاء "حتى إشعار آخر" بعد تسجيل إصابات بين اللاعبين، حيث تم تداول اسم لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير وزميله في الفريق دونافان ميتشل.

وكان من المقرر ان ينتهي الموسم المنتظم في 15 نيسان/ابريل على ان تبدأ الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في 18 نيسان/ابريل المقبل.

لم يقدم سيلفر أي إشارة حول ما إذا كانت الرابطة تفكر في تقصير الموسم العادي أو الأدوار الاقصائية، معتبرا أنه من الصعب معرفة ما هي الخيارات في هذه المرحلة.

وبحسب سيلفر، فإنه وبمجرد انتهاء الـ 30 يوماً، "من المبكر القول ماذا سيحدث عندما تحاول الرابطة معاودة اقامة المباريات. لم نصل الى هذه النقطة بعد".

وتابع "السؤال يصبح هل هناك اتفاق، بصراحة، مع أو بدون مشجعين متى سنعاود اللعب".

وناقش سيلفر المحادثات التي كان يجريها مسؤولو الدوري والفرق وممثلو اتحاد اللاعبين قبل اكتشاف اصابة غوبير بفيروس "كوفيد-19"، حول خطط الطوارئ في مواجهة زيادة انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، وقال "حتى قبل ايام قليلة او حتى امس، لم يكن الخبراء واضحين حول ما اذا كان يتعين اخلاء ملاعب الـ"ان بي ايه" كاجراء صحي".

وعمد مسؤولو رابطة الدوري قبل الكشف عن إصابة غوبير، الى البحث في إقامة المباريات على ملاعب محايدة وفي مدن لم تسجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت تقارير صحافية الأربعاء، بعد تزايد الحالات في الولايات المتحدة وكندا.

-التأثير الاقتصادي-

من جانبه قال جو لاكوب مالك نادي غولدن ستايت ووريورز في مقابلة مع مجلة "ذي اتلتيك" أن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا على الدوري "ضخم".

وقال لاكوب "لقد فقدنا تقريبا كل عائداتنا في المستقبل المنظور (...) لكن لدينا نفقات ضخمة لا تزول. أشعر بالاسف لهؤلاء الموظفين بدوام جزئي أو في المطاعم المحلية أو سائقي أوبر وجميع العاملين في مجال الخدمات التي يتشكل مدخولهم من الأحداث المشابهة للتي نقوم بها".

فيما أكد سيلفر انه في المحادثات بين مالكي الفرق "لم يثر فريق واحد (مسألة) المال"، لافتا إلى أن النقاش بأكمله كان حول سلامة وصحة اللاعبين ومجتمع الدوري الاميركي للمحترفين والمشجعين.

© 2020 AFP