الرئيس القبرصي يعلن منع دخول غير المقيمين لأسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا

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نيقوسيا (أ ف ب)

اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الجمعة اغلاق حدود بلاده لاسبوعين امام الاجانب تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة والعاملون فيها والطلاب.

وقال في خطاب متلفز ان "دخول (الاراضي) محظور لاسبوعين على اي مواطن ليس قبرصيا وليس مقيما، او لا يعمل في الجزيرة بوصفه اوروبيا او مواطنا من دولة اخرى".

ويستثني المنع أيضاً الدبلوماسيين والطلاب الأجانب في الجزيرة. وقال إنّ "الرعايا الأجانب بإمكانهم العمل (في الجزيرة) ما داموا يحملون الأذون اللازمة".

وستخضع ايضاً نقاط العبور الثماني المشتركة مع الشطر الشمالي الذي تحتله تركيا، للإجراءات نفسها. ولا تزال أربع نقاط بينها مغلقة.

ودعا الرئيس القبرصي مواطنيه إلى عدم عبور "الخط الأخضر" الفاصل بين الشطرين، إلا في سياق "التنقلات الضرورية". كما طلب إلى الجالية القبرصية في الخارج تجنب السفر إلى قبرص.

وأشار إلى أنّ المدارس ستبقى مغلقة حتى 10 نيسان/ابريل.

وسجّلت جمهورية قبرص التي تحكم نحو ثلثي الجزيرة والمعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي، 14 إصابة حتى مساء الجمعة.

بدوره، أعلن الشطر الشمالي حيث "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى تركيا، خمس إصابات.

© 2020 AFP