المغرب والنمسا يعلقان الرحلات من وإلى فرنسا بسبب فيروس كورونا

طائرات فرنسية وسويسرية وإيرلندية موضوعة بالحجر الصحي في مطار بسويسرا، 13 مارس/آذار 2020.

قرر كل من المغرب والنمسا تعليق الرحلات من وإلى فرنسا بهدف تقييد وصول أشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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علق المغرب والنمسا الرحلات من وإلى فرنسا ضمن الإجراءات التي يتخذها كل من البلدين للحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيه.

إذ أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة المغربية أوقفت الجمعة جميع رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى فرنسا.

وعلق المغرب في وقت سابق رحلاته مع الصين وإيطاليا والجزائر.

كذلك أعلنت النمسا إجراءات لاحتواء فيروس كورونا من بينها تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا وسويسرا.

وقررت فيينا أيضا فرض حجر على بلدتين في ولاية تيرول (غرب) وغلق المحلات التجارية غير الأساسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز