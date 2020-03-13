بطولة إنكلترا: هادسون-أودوي أول اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

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لندن (أ ف ب)

أصبح الشاب كالوم هادسون-أودوي أول لاعب في الدوري الانكليزي لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا المستجد، ما وضع اعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي الخميس.

ويعزز هذا الخبر من امكانية تأجيل المرحلة المقبلة على الاقل من البريميرليغ، بعد اصابة مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا بفيروس "كوفيد-19".

قال النادي اللندني في بيان "جاءت نتيجة فحص لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي ايجابية لفيروس كورونا هذا المساء".

تابع "سيقوم افراد تشلسي الذين كانوا على اتصال قريب باللاعب في مبنى فريق الرجال بعزل أنفسهم بما يتوافق مع الارشادات الصحية الحكومية".

أضاف "يتضمن ذلك كامل افراد فريق الرجال، الجهاز التدريبي وعددا من الموظفين".

وقال نادي غرب لندن انه سيناقش مبارياته المقبلة وأولها على ارض استون فيلا الاحد مع مسؤولي رابطة الدوري الجمعة.

وكانت مباراتا ارسنال مع مانشستر سيتي الاربعاء الماضي ورحلته الى ارض برايتون السبت قد تأجلتا بسبب الفيروس.

وعانى هادسون أدودي أعراض الرشح صباح الاثنين وبقي بعيدا عن النادي مذذاك الوقت. وتبين الخميس اصابته بالفيروس. وقال النادي انه برغم اصابة الجناح البالغ 19 عاما، الا انه "بحال جيدة ويتطلع للعودة الى التمارين في أسرع وقت".

© 2020 AFP