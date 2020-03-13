ترامب يعلن حال الطوارئ في مواجهة وباء كورونا المستجد

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم سابقاً بالاقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حال الطوارئ الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

واضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأميركيين"، متعهدا "تعزيز" القدرات على إجراء الفحوص الطبية "في شكل كبير".

جكا-ايبا/لو-م ر/ب ق

© 2020 AFP