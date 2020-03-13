تركيا وروسيا تتفقان على تسيير دوريات مشتركة في سوريا

إعلان اقرأ المزيد

انقرة (أ ف ب)

اتفق مسؤولون اتراك وروس الجمعة على البدء بتسيير دوريات مشتركة في محافظة ادلب السورية في عطلة نهاية الاسبوع، بحسب ما افاد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، عقب وقف هش لاطلاق النار في اخر معقل للمقاتلين السوريين.

ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن اكار قوله "وقع الجانبان على النص المعد مسبقا ودخل حيز التنفيذ. سنرى أول تطبيق لهذا بتسيير دوريات مشتركة في 15 آذار/مارس على طول الطريق السريع ام4".

ويزور وفد عسكري روسي انقرة منذ الثلاثاء لتحديد تفاصيل وقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الخامس من اذار/مارس في موسكو بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في الاتفاق انه سيقام ممر أمني عبر تسيير دوريات تركية روسية على طول الطريق السريع الرئيسي ام4 في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

واضاف الوزير انه سيتم "إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا حيث سيتم ادارة الجهود بشكل مشترك".

واكد اكار رغبة تركيا في ان يكون وقف اطلاق النار "دائما".

وتتعرض ادلب لقصف شديد من القوات السورية والطائرات الروسية منذ كانون الأول/ديسمبر أدى الى مقتل مئات المدنيين واجبر نحو مليون على الفرار باتجاه الحدود التركية.

© 2020 AFP