رئيس جنوب السودان يكشف عن أسماء وزراء في الحكومة الجديدة

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جوبا (أ ف ب)

كشف رئيس جنوب السودان سالفا كير الخميس عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها مع خصمه الذي أصبح نائب الرئيس رياك مشار، بهدف محاولة إحقاق السلام في البلاد التي تشهد حرباً أهلية مدمّرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الخميس مرسوماً رئاسياً يسمّي 34 وزيراً و10 مساعدين.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين كير ومشار حول تشكيل حكومة وحدة أعلن عنها في 22 شباط/فبراير في جوبا.

ومن بين الوزراء الجدد زوجة رياك مشار، أنجيلينا تيني التي أصبحت وزيرة للدفاع وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب.

ويُفترض أن تؤدي الحكومة اليمين في وقت لاحق.

واستغرق كير ومشار حوالى ثلاثة أسابيع للتوافق على أسماء الوزراء الرئيسيين في الحكومة.

وهذه المرة الثالثة التي يحكم فيها سوياً كير كرئيس ومشار كنائب رئيس منذ استقلال البلاد عام 2011.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية هو نقطة أساسية من اتفاق سلام أُبرم عام 2018.

وأدى هذا الاتفاق إلى خفض حدة المعارك وسمح بالمضي ببطء نحو تسوية سياسية. إذ إن اتفاق الزعيمين على ترتيبات إرساء السلام وتوافقهما على تشكيل حكومة واحدة، استغرق 18 شهراً.

ويُفترض أن يتمّ الإعلان عن تعيينات مهمة أخرى خصوصاً في مناصب أساسية مثل حكام الولايات التي يضمّها جنوب السودان.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتدبير لانقلاب.

وأسفر النزاع الذي اتّسم بفظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ستّ سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.

© 2020 AFP