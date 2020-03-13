فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 79 وتسجيل نحو 800 إصابة جديدة

لوحة إعلانية بضاحية لاديفانس للأعمال قرب باريس تظهر عليها تعليمات أرقام وروابط يمكن الاتصال بها للحصول على معلومات بشأن فيروس كورونا، 13 مارس/آذار 2020.

سجلت فرنسا وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا "كوفيد-19" الجمعة لترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 79، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، الذي قال أيضا إن عدد المصابين بلغ 3661 بعد إحصاء 785 حالة جديدة.

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في فرنسا إلى 79، بعد وفاة 18 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

فرانس24/ أ ف ب