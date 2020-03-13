فيروس كورونا: فرنسا تمنع التجمعات لأكثر من 100 شخص

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في سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد إغلاق المدارس والجامعات وتحضير خطة لإنعاش الاقتصاد من الخسائر التي سببها انتشار الوباء، أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة منع التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص على جميع أنحاء البلد.

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أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة منع كافة التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص في جميع أنحاء البلد، مما يشكل إجراء إضافيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات قد منعت الأسبوع الماضي التجمعات لأكثر من ألف شخص. وطلب من المسؤولين المحليين والوزراء قائمة بالأحداث التي تعتبر مفيدة لحياة الأمة، من ضمنها المظاهرات والمسابقات واستخدام وسائل النقل العام".

ويأتي هذا الإجراء بعد خطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس، أعلن خلاله عن إغلاق دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر. وقد اعتبر ماكرون أن فرنسا تعيش "أسوأ أزمة صحية منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقلاتهم إلى "الحد الأدنى الضروري".

وبينما دعا إلى تجنب الانغلاق القومي، قال ماكرون إنّ إغلاق الحدود لمكافحة انتشار الفيروس سيكون على الأرجح ضروريا ولكن يتوجب إقراره على المستوى الأوروبي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طلب ماكرون إلى الحكومة "تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية"، داعيا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بسرعة وبقوة". كما أعلن أنّه سيقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرأس مجموعة السبع حاليا، مبادرة "استثنائية" لمواجهة الجائحة العالمية التيي تتهدد الاقتصاد العالمي.

فرانس24/أ ف ب