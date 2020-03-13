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ريبورتاج: العاصمة الإيطالية روما تتحول من "المدينة الخالدة" إلى مدينة خالية

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ساحة إسبانيا الشهيرة في روما خالية من المارة والسياح - 12/03/2020
ساحة إسبانيا الشهيرة في روما خالية من المارة والسياح - 12/03/2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

العاصمة الإيطالية روما، الملقبة باسم المدينة الخالدة، أصبحت اليوم مدينة خالية وستبقى كذلك خلال الأسبوعين المقبلين. فمنذ صباح الخميس أغلقت معظم المتاجر في روما أبوابها بعد قرار الحكومة الإيطالية تعليق جميع الأنشطة التجارية التي تُعتبر غير ضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا. الإيطاليون لا يمكنهم الخروج إلا في حالات قصوى أو لأسباب صحية أو للذهاب إلى العمل.

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