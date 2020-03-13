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فيروس كورونا: تراجع أعداد المسافرين في مطار شارل ديغول وخطط لإغلاق عدد من المحطات

صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس24

قال مراسل فرانس24 إلى مطار شارل ديغول إن إعلان الرئيس الأمريكي منع دخول القادمين من دول منطقة شنغن كان غير واضح وتسبب في حالة من الهلع لدى الأمريكيين المقيمين في فرنسا، ما أدى إلى تزاحمهم لحجز رحلات العودة إلى بلادهم. من جهة أخرى، صرح مسؤولون في شركات الطيران الفرنسية أنه سيتم تخفيف عدد الرحلات إلى الولايات المتحدة. وأكد موفد فرانس24 أن هناك أحاديث في المطارات الباريسية عن إغلاق عدد من المحطات داخلها بسبب تراجع أعداد المسافرين وأعداد الرحلات الداخلية والدولية.